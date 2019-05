Hier verstümpert Salah Liverpools Final-Chancen

Barca steht mit einem Bein im Champions-League-Finale. Luis Suarez (26.), Lionel Messi (75.) und der Traumfreistoß von Messi (82.) sorgten am Mittwoch für einen klaren 3:0-Heimsieg über Liverpool im Halbfinal-Hinspiel.

In der Schlussphase hatte Superstar Mo Salah die Hoffnung der Reds am Fuß. Leider am falschen. Mit seinem schwächeren rechten Fuß knallte der Goalgetter vom Dienst den Ball wenige Minuten vor dem Abpfiff an die Stange.

Ivan Rakitic hatte auf der Linie geklärt. Der Ball war Salah an der Fünfmeter-Linie direkt vor die Füße gefallen. Goalie Marc-Andre ter Stegen war schon geschlagen. Salah schloss direkt ab und traf nur Aluminium.

Es hätte das wichtige Auswärtstor sein müssen, das Liverpool am Leben gehalten hätte. Ein 2:0 im Rückspiel in Anfield hätte beispielsweise noch zum Finaleinzug gereicht.

Auch wegen Salahs Fehlschuss brauchen die Reds kommenden Dienstag ein 3:0 für die Verlängerung. Schießt Barca ein Auswärtstor, bräuchten die Engländer schon fünf Treffer für den Aufstieg.

