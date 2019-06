Vatikan-Botschafter sagte das Frauen-Debüt ab

Skandal in der Leberstraße! Am Samstag (12.30 Uhr) hätte auf dem Fußballplatz in Simmering die historische Premiere des ersten Frauen-Teams des Vatikan mit einem Testspiel gegen den FC Mariahilf gefeiert werden sollen. Doch die Begegnung wurde nach einem Eklat noch vor dem Anpfiff abgesagt.

Dabei war zu Beginn noch alles nach Plan gelaufen. Nach einer gemeinsamen Messe und dem Handschlag der beiden Teams wurde die Hymne abgespielt. Dabei folgte der Eklat.

Proteste der Spielerinnen

Drei Spielerinnen protestierten gegen Homophobie und forderten das Recht auf Abtreibung ein. Eine Spielerin hatte "My Body, My Rules" auf ihrem Rücken stehen, auf dem Bauch Eierstöcke aufgemalt. Dazu waren Anti-Homophobie-Transparente der Zuschauer enthüllt worden.

"Wir finden, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch elementar, ein Menschenrecht ist. Wir leben selbst ein Leben, das der Vatikan ablehnt. Deshalb haben wir uns provoziert gefühlt", so Spielerin Luise H. zum ORF.

Vatikan sagt Spiel ab

Daraufhin folgten emotionale Diskussionen im VIP-Zelt, schließlich griff der Vertreter des Papstes in Österreich, Nuntius Pedro Lopez Quintana, durch und verbat seinen Spielerinnen die Premiere. "Politische oder andere Botschaften haben im Sport nichts verloren", hatte Danilo Zennaro, ein Vertreter des Vatikans, erklärt.

Enttäuschung beim Klub

Auch Organisator Ernst Lackner vom FC Mariahilf hatte nur wenig Verständnis für seine Spielerinnen. "Ich bin sehr enttäuscht von den zwei, drei Mädels. Ich respektiere ihre Einstellung, aber das war die falsche Zeit, der falsche Platz."

"Wir haben niemals damit gerechnet, dass das das ganze Fest sprengt. Das tut uns total leid", so Spielerin Luise H. weiter.

