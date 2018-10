Verkauf im Winter? Bickel legt sich bei Murg fest

Rapid stolpert bisher durch den Bundesliga-Herbst. Am Wochenende verschafften sich die Grün-Weißen mit dem 2:0 gegen die Admira in der Krise Luft. Tabellenrang sieben löst in Hütteldorf keinen Jubelsturm hervor. Negativ-Highlights wie zuletzt das 0:3 in Hartberg oder das 0:5 bei Villarreal sind noch fest in den Köpfen der Fans.

Droht jetzt auch noch ein wichtiger Leistungsträger den Klub zu verlassen? Thomas Murg hat Interessenten. Bei "SPOX" verriet Sportdirektor Fredy Bickel nun seine Planungen und lehnte einen Winter-Transfer dabei kategorisch ab: "Wir haben im Zug des Transfers von Louis Schaub mit dem 1. FC Köln auch über Thomas Murg gesprochen, für uns war das aber kein Thema mehr, weil sie abgestiegen sind. Für den Winter gibt es mit Köln zu hundert Prozent keine Transfer-Abmachung und ich gehe ganz sicher davon aus, dass er im Winter nicht wechseln wird."

Was sich in der Winterpause sonst tut, hänge auch vom weiteren Verlauf der Europa League ab. "Sind wir nicht mehr europäisch, wollen wir den Kader abbauen, weil wir auch weniger Spiele bestreiten. Mit großer Sicherheit wird es keine Neuzugänge geben, aber auch keine Abgänge von Stammkräften."

Spieler wie Murg, der einen Vertrag bis 2022 hat, scheinen also tabu zu sein. Eine Kaderausdünnung könnte es aber geben.

Damit nahm Bickel auch Stellung zur Wutrede seines Bosses, Michael Krammer. Der Klub-Präsident hatte nach der Villarreal-Klatsche den Spielern mit Konsequenzen gedroht: "Spieler, die das System blockieren, werden unter Didi (Kühbauer) keine Chance haben. Da gibt es einen Karriereknick vom Spieler zum Zuschauer."

