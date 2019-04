Vertrag von totem Astori 'auf Lebenszeit' verlängert

Am 4. März 2018 erschauderte die Fußball-Welt, als sich die Nachricht vom Ableben eines italienischen Idols rasend schnell verbreitete. Davide Astori wurde nur 31 Jahre alt.

Der Kapitän von Serie-A-Klub Fiorentina und italienische Teamspieler wurde vor einem Auswärtsspiel in Udine tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Er war an den Folgen einer Herzrhythmusstörung verstorben.

Italienische Legenden und Fußballer aus aller Welt trauerten um den beliebten Kicker. Beim Begräbnis weinten Wegbegleiter wie Gigi Buffon um ihren verlorenen Freund.

Lebenslanger Vertrag



Ein Jahr später erinnert sich der Klub an seinen ehemaligen Kapitän. Astori zu Ehren überlegte sich Fiorentina eine Geste, um ihn zu würdigen und seine Familie zu unterstützen.

Die Geste ist ehrenwert, bei der Kommunikation nach außen vergriff sich der Verein aber in der Wortwahl.

Astoris Vertrag wurde "auf Lebenszeit" verlängert. Seine Freundin Francesca Fioretti und die zweijährige Tochter sollen so unterstützt werden.

Das unglückliche Wording sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um eine großartige Aktion des Klubs handelt. Denn: Astori hatte sich mündlich mit dem Verein auf eine vierjährige Vertragsverlängerung geeinigt. Seine Unterschrift sollte er aufgrund seines plötzlichen Todes nie unter den neuen Kontrakt setzen.

Fiorentina erfüllt nun nicht nur, was vereinbart war, sondern unterstützt die Hinterbliebenen langfristig.

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)