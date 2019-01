Verzweifelte Nantes-Fans weinen um ihren Ex-Star

Diese Nachricht schockiert die Sportwelt. Emiliano Sala wagte mit 28 Jahren den Sprung in die Premier League. Aufsteiger Cardiff nahm den Argentinier unter Vertrag, nachdem er bei Nantes mit zwölf Saisontoren im Herbst aufgezeigt hatte.

Am Samstag ging der Transfer über die Bühne. Am Sonntag hätte Sala in Cardiff landen sollen. Seine Maschine verschwand über dem Ärmelkanal vom Radar. Die Hoffnungen auf eine Rettung sind verschwindend gering.

Küstenwache über vermissten Kicker: "Gehen nicht davon aus, dass noch jemand lebt!"



Eine erschütternde WhatsApp-Nachricht aus dem Jet lässt das Schlimmste vermuten.

Wie beliebt der Kicker, der seine gesamte Profi-Laufbahn bei verschiedenen französischen Klubs verbracht hatte, ist, zeigen aktuelle Bilder aus Nantes.

Obwohl Sala den Klub im Wintertransferfenster verlassen hatte, versammelten sich viele Anhänger des Ligue-1-Vereins und weinten gemeinsam um den verschollenen Fußballer.

Die herzzerreißenden Bilder gehen um die Welt.

