Vier Monate nach Absturz: Vater von Sala gestorben

Die Familie Sala kommt nach dem Flugzeug-Unglück von Kicker-Star Emiliano nicht zur Ruhe. Nur vier Monate nach dem tragischen Absturz des Fußballers ist sein Vater Horacio an einem Herzinfarkt in Argentinien gestorben.

Vater Horacio hat den Tod seines Sohnes nie überwunden, unter Tränen hoffte er im argentinischen TV, dass er bald aus diesem Alptraum erwache.

Nun hat seine Trauer ein trauriges Ende gefunden, der 58-Jährige erlag einem Herzinfarkt.

Der Flugzeugabsturz von Emiliano Sala erschütterte die Fußball-Welt! Der 28-Jährige kam am ums Leben, als er am 21. Jänner mit einer Propeller-Maschine in den Ärmelkanal stürzte. Der Argentinier war auf dem Weg von seinem Ex-Klub Nantes zu seinem neuen Team Cardiff City.

