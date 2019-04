Knochenbruch bei ÖFB-Verteidiger Hinteregger

Martin Hinteregger gibt ein Update zu seiner Verletzung.

Beim 2:1-Sieg der Eintracht Frankfurt über Schalke 04 am vergangenen Samstag musste der ÖFB-Legionär bereits nach 38 Minuten verletzt vom Feld. Am Tag danach ist die Diagnose eingetroffen.

Der 26-Jährige erlitt neben einer Kehlkopf- und Brustkorb-Prellung auch einen Mittelhandbruch. "Gestern ist mir einfach die Luft weggeblieben und ein bisschen der Schwindel war da. Zum Glück ist es nichts Schlimmes beim Kopf", erklärte Hinteregger im Interview mit "Eintracht TV".

Was für den Durchschnittsbürger nach einer gröberen Verletzung klingt, ist für den Kärntner nur halb so wild. "Ich war so gut im Spiel, dass ich richtig genervt war, dass ich ausgewechselt werden musste. Aber die Sicherheit geht vor" so Hinteregger weiter.

Bereits am Donnerstag wird es für Frankfurt wieder ernst. Die Eintracht muss in Portugal bei Benfica Lissabon ran. Bis dahin möchte Hinteregger wieder fit sein: "Aktuell denke ich, dass es kein Problem darstellt."

(Heute Sport)