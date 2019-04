WAC verpasst Sensation in Salzburg nur ganz knapp

Hochspannung in der Meistergruppe! Sturm Graz hat den LASK in die Knie gezwungen, der WAC haarscharf an einer Sensation in Salzburg vorbeigeschrammt.

Seit 41 Bundesliga-Partien und 66 Pflichtspielen hat Salzburg nicht mehr zu Hause verloren. Der WAC hätte fast das Kunststück vollbracht, den Bullen diese erste Niederlage seit Ewigkeiten zuzufügen.

Ausgerechnet die Salzburg-Leihgabe Sekou Koita erzielte nach einem langen Ausschuss von Alex Kofler das 1:0 in der 55. Minute. Kofler hielt dem WAC mit sensationellen Paraden im Spiel, doch Jerome Onguene brachte die Bullen mit einem Kopfball nach einer Ecke mit dem 1:1 ins Spiel zurück. Die Bullen hatten aber noch nicht genug, denn Munas Dabbur hängte in der 90. Minute einen Traum-Schuss ins Kreuzeck - 2:1 für Salzburg! In der 94. Minute durfte noch einmal gejubelt werden, Takumi Minamino legte noch das 3:1 nach.



Sturm Graz hat ein dickes Lebenszeichen von sich gegeben. Die Blackies holten einen 2:0-Sieg gegen den LASK. Jakob Jantscher (61.) und Markus Pink (74.) nach einem unfassbaren Schnitzer von Alex Schlager netzten für die Grazer in Pasching ein. Das 2:1 durch Peter Michorl aus einem Freistoß kam zu spät.

(pip)