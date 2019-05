Wald in Stadion verhindert Europacup-Spiele des WAC

Der WAC ist auf Stadion-Suche! Die Kärntner befinden sich als aktueller Tabellen-Dritter der Bundesliga auf Europacup-Kurs. Sollte der Platz gehalten werden, gibt es sogar das Fix-Ticket für die Europa-League-Gruppenphase. Doch wo sollen die Heimspiele ausgetragen werden?

Eigentlich liegt die Ausweich-Heimstätte der Lavanttaler auf der Hand: das Klagenfurter Wörthersee Stadion. Die 30.000 Zuschauer fassende Arena beherbergte schon das österreichische Nationalteam und das ÖFB-Cupfinale. Der WAC selbst spielte schon Europacup in Klagenfurt, empfing dort im Juli 2015 Borussia Dortmund.

Kunstprojekt verhindert Heimspiele

Doch Spiele im Herbst 2019 sind nicht möglich. Der skurrile Grund: das Kunstprojekt "For Forest" des Schweizers Klaus Littmann. Auf den Rasen der Arena werden von September bis Oktober Bäume gepflanzt. Das 2,2 Millionen Euro teure Projekt wird vom Künstler finanziert. Die Stadt stellt das Stadion kostenfrei zur Verfügung.

"Das Projekt wurde schon 2018 freigegeben. Es ist schade, dass damals niemand daran gedacht hat, dass der WAC so weit kommen könnte", erklärte Klub-Präsident Dietmar Riegler bei Sky. "Es ist eines der schönsten Stadien in Österreich. Das wäre unsere Ausweich-Heimstätte. Es steht normalerweise leer. Das Wolfsberger Stadion ist ein Schmuckkästchen, aber für Europacup-Spiele nicht geeignet", so der WAC-Präsident, der sich nun auf Herbergssuche begeben muss.

Graz als Alternative

Der Kärntner Klub wird seine Europacup-Heimspiele wohl in Graz austragen. "Es ist rund 70 Kilometer von Wolfsberg entfernt. Es gehört der Stadt, die es auch gerne vermieten möchte." Das Problem allerdings: mit Sturm Graz und dem GAK im Falle des Aufstiegs tragen zwei Klubs in der Merkur Arena ihre Heimspiele aus. Es könnte zu organisatorischen Problemen kommen.

"Möglich ist auch Salzburg, aber da muss der Klub wissen, ob sie in der Champions League spielen, oder nicht", so Riegler weiter. Als Alternative wird auch die Linzer Gugl genannt. Dort würde allerdings der LASK international und Blau Weiß Linz in der 2. Liga spielen. Bis Ende Mai muss eine Entscheidung bekanntgegeben werden.

(wem)