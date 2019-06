War Hotel-Fail schuld am kurzen ÖFB-Lehrgang?

Seit Sonntag ist das ÖFB-Team in Klagenfurt versammelt, um sich auf die beiden wichtigen EM-Quali-Spiele gegen Slowenien und Nordmazedonien vorzubereiten. Einige Spieler wären gern schon früher eingerückt, leise Kritik an der Terminisierung klingt durch.

"Ich persönlich hätte mich lieber früher getroffen, aber ich bin nicht dafür da, um das zu entscheiden. Aber das ist meine Meinung. In der Vergangenheit wurde immer gejammert, dass wir zu wenig Zeit haben. Jetzt hätten wir die Zeit gehabt und treffen uns auch erst wieder am Sonntag. Aber das haben die Verantwortlichen so entschieden, das muss man respektieren und das Beste daraus machen", meint etwa Verteidiger Aleks Dragovic.

Foda: "Genug Zeit für gute Vorbereitung"

Es machte das Gerücht die Runde, dass die Zusammenkunft eigentlich schon früher geplant war, doch vom ÖFB verabsäumt wurde das Hotel rechtzeitig zu buchen. Dies wischte aber Teamchef Franco Foda vom Tisch.

"Der Beginn des Lehrgangs ist nicht spät. Eigentlich wollten wir uns erst am Montag treffen, aber wir haben das einen Tag vorverschoben. Wir haben eine Woche Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Ich glaube, das ist ausreichend für uns", so der Deutsche.

Drago: "Auch tot oder mit einem Bein für Österreich"

Dragovic fordert trotz der langen Saison noch einmal vollsten Einsatz: "Auch wenn man tot ist oder nur ein Bein hat, ich habe immer Kraft für das Nationalteam und das wird auch immer so sein. Für diese zwei wichtigen Spiele muss man noch mal die zweite Luft rausholen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(PiP)