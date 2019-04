Wattens patzt, Ried holt sich Tabellenspitze zurück

Führungswechsel in der 22. Runde der 2. Liga. Mit einem 3:0-Heimerfolg über den FAC setzte sich Ried wieder an die Spitze. Nur einen Zähler dahinter lauert Wattens, das sich mit einem 0:0 in Wiener Neustadt begnügen musste.

In Ried ließen die Innviertler nichts anbrennen. Ziegl (42.), Bajic (67.) und Grüll (91.) schossen die "Wikinger" zum vierten Sieg in Folge. Und damit an die Tabellenspitze. Denn Leader Wattens stolpert weiter durchs Frühjahr, musste sich mit einem 0:0 in Wiener Neustadt zufrieden geben.

Abfuhr für Young Violets

Kapfenberg feierte einen 3:2-Sieg über Lafnitz. Sabitzer (5.), Puschl (53.) und Lang (88.) trafen für die "Falken". Tieber (27.) und Tomka (45+1.) hatten die Gäste zwischenzeitlich mit 2:1 in Front gebracht.

Im Amateur-Duell fertigen die Juniors OÖ die Young Violets der Wiener Austria mit 4:0 ab. Schmiedl (26.), Grubeck aus einem Elfer (29.), Bumberger (31.) und Raguz (37.) sorgten für die frühe Entscheidung. Die Linzer rücken auf Rang sechs vor, die Veilchen bleiben auf einem Abstiegsrang.

Amstetten feierte durch Treffer von Drga (10.) und Peham (41.) einen 2:1-Heimerfolg gegen Liefering. Ludewig hatte in der 34. Minute für die Jung-Bullen zwischenzeitlich ausgeglichen. Nach 2:0-Führung durch einen Numa-Doppelpack (23., 40.) gab Horn den Sieg in Klagenfurt aus der Hand. Pichler (44.) und Steinwender (94.) sorgten für den 2:2-Endstand.















