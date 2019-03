Wattens patzt in Linz! OÖ-Schützenhilfe für SV Ried

Die SV Ried reibt sich die Hände! Denn Tabellenführer Wattens kam im Schlagerspiel der 2. Liga nicht über ein 1:1 gegen Blau Weiß Linz hinaus. Die Rieder können damit am Samstag bis auf einen Punkt heranrücken.

Die Tore auf der Linzer Gugl fielen in der ersten Halbzeit. Die Tiroler gingen zwar durch Sebastian Santin in Führung (30.), Thomas Fröschl gelang fün Minuten später der Ausgleich zum 1:1-Endstand. Am Sonntag kann Ried gegen Amstetten (10:30) bis auf einen Punkt herankommen.

Die weiteren Ergebnisse:

Kapfenberg - Liefering 0:3

Lafnitz - Young Violets 2:0

Klagenfurt - OÖ Juniors 2:0

Steyr - Horn 1:1

(pip)