Wattens schnappt Ried die Tabellenführung weg

Das Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga bleibt spannend! Die WSG Wattens hat sich mit einem 2:1-Auswärtssieg bei den OÖ-Juniors wieder an der SV Ried vorbeigeschoben.

In der 26. Runde der 2. Liga holte sich Wattens die Tabellenführung zurück. Obwohl Raguz die OÖ-Juniors in der 4. Minute in Führung brachte, schlugen Adjei (15.) und Jurdik (30.) rasch zurück und stellen auf den 2:1-Endstand.

Die Tiroler sind nun wieder einen Punkt vor Ried, die Innviertler empfangen am Samstag um 14:00 Uhr den SV Lafnitz.

Die weiteren Freitagsspiele laufen noch.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)