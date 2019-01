Wechsel-Absage! Arnie bleibt bei West Ham

Marko Arnautovic will nun doch nicht mehr nach China wechseln. Der ÖFB-Teamspieler erteilte den Gerüchten um einen Transfer ins Reich der Mitte nun höchstpersönlich eine Absage.

"Es ist kein Geheimnis, dass es ein Angebot gab und dass dieses sehr verlockend war", schreibt der 29-Jährige auf Instagram über die Wechsel-Gerüchte. "Ich habe mich aber dazu entschieden, den Spekulationen einen Riegel vorzuschieben."

"London und West Ham United waren immer wie eine Heimat für mich. Ich hoffe, dass das die Fans auch so sehen. Der Klub hat geholfen, dass meine Karriere in die richtige Richtung läuft und deshalb will ich die Angebote beiseite schieben. Ich will helfen, dass der Klub so hoch wie möglich in der Tabelle klettert und den Cup gewinnen", steckt sich Arnautovic hohe Ziele. "Lasst uns gemeinsam den Fokus auf den Rest der Saison legen."



Marko Arnautovic erteilt China-Wechsel eine Absage (Quelle: Instagram)

Diese Wende kommt doch überraschend, hatte doch Bruder und Berater Danijel Arnautovic davon gesprochen, dass es Markos größter Wunsch sei, dass West Ham das Angebot aus China annimmt.

Mit Shanghai SIPG und Guangzhou Evergrande waren zwei Top-Teams aus dem Reich der Mitte am Stürmer dran, doch keines wollte die von den "Hammers" geforderten rund 58 Millionen Euro bezahlen.

