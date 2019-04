Wechsel zu Real Madrid? Das sagt Kylian Mbappe

Beim 3:1 Sieg von Paris Saint-Germain über den AS Monaco war Kylian Mbappe wieder einmal der Mann des Tages. Der Shooting-Star erzielte alle drei Tore gegen seinen Ex-Verein selbst.

Kein Wunder, dass der Weltmeister bei Real Madrid schon länger als Nachfolger für Cristiano Ronaldo gehandelt wird. Nun reagierte Mbappe selbst erstmals auf die anhaltenden Wechsel-Gerüchte.

Bereits vor dem Spiel gegen Monaco stand PSG als Meister fest. Ein Remis von Verfolger OSC Lille beim FC Toulouse reichte den Parisern zur vorzeitigen Fixierung des Ligue-1-Titels. In einem Interview mit dem TV-Sender "Canal+" legte Mbappe anschließend ein Treuebekenntnis gegenüber seinem aktuellen Klub ab.

"Ich bin hier, ich habe mich diesem Projekt verschrieben. Gut für Real Madrid, wenn sie Zizou (Zinedine Zidane, anm.) haben, ich werde ihre Spiele als Bewunderer ansehen", so der Franzose. Ein Wechsel zu den Königlichen ist somit vom Tisch. Vielmehr winkt Mbappe eine Vertragsverlängerung in der französischen Hauptstadt, wo er künftig 40 Millionen Euro im Jahr verdienen soll – so viel wie sonst nur Lionel Messi.

Mit 30 Toren und neun Assists in 27 Spielen führt der Angreifer die Torschützenliste der Ligue 1 an.

