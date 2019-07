Wechselt Ribery zu Hütter oder zum FC Liverpool?

Rätselraten um Franck Ribery! Von Bayern München verabschiedete sich der 36-Jährige nach der vergangenen Saison, doch auf eine Ende der Profi-Karriere hat er noch keine Lust. Wie sieht die Zukunft des Franzosen aus? Jetzt gibt es heiße Gerüchte aus Deutschland und England.

Demnach soll Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung des Mittelfeld-Spielers arbeiten. Laut "Bild" bietet der Klub von Coach Adi Hütter einen stark leistungsbezogenen Einjahres-Vertrag. Ribery-Berater Alain Migliaccio soll das Angebot derzeit prüfen.

Ribery selbst versichert, dass er noch keine Lust auf die Fußball-Pension hat. "Ich habe viele Angebote und bin immer noch heiß auf Fußball", stellt er klar. "Ich spiele weiter, werde mich jetzt bald entscheiden."

Auf eine Rückkehr nach Frankreich hat er keine Lust. Ein Angebot des AS Monaco wurde laut "L'Equipe" abgelehnt. Dafür könnte die Zukunft auch in der Premier League liegen. So soll auch Kult-Coach Jürgen Klopp über eine Verpflichtung von Ribery nachdenken – als Backup für Ex-Salzburger Sadio Mane.

Was für die "Lösung Frankfurt" spricht: Ribery will seinen Lebensmittelpunkt in München behalten. "Das ist wichtig für meine Familie", meint er. Geografisch wäre ein Klub in Deutschland damit naheliegend.



