Wenn Salzburg Titel holt, gibt es den Meister-Stern

Salzburg hat es in der eigenen Hand! Schon am Sonntag könnten sich die "Bullen" zum sechsten Mal in Folge zum österreichischen Meister krönen.

Dafür reicht im Auswärtsspiel beim WAC ein Sieg. Dann hätten die Mozartstädter bei noch vier Runden zwölf Punkte Vorsprung auf Verfolger LASK. Bei Punktegleichheit werden die Salzburger vorgereiht, da ihnen bei der Punkteteilung nach dem Grunddurchgang ein Zähler "geklaut" wurde.

Es ist also nur eine Frage der Zeit. Der Titelverteidiger ist mit dem scheidenden Coach Marco Rose bereits in Feierlaune. Das machten die Bullen am Freitag öffentlich. Sollte der Titel eingefahren werden, gibt es einen Stern für die Mozartstädter.

"Sollte in den verbleibenden Spielen der Meistertitel 2018/19 fixiert werden, haben wir uns als Verein nach internen und intensiven Gesprächen mit der Mannschaft, Fanklub-Vertretern, Partnern und Sponsoren dazu entschlossen, unser Klub-Logo künftig mit einem Meisterstern zu zieren", erklärten die Bullen.

Dann wäre nämlich der zehnte Titel in der 2005 gestarteten Red-Bull-Ära eingefahren. Eigentlich dürften die Salzburger nämlich bereits einen Stern tragen, wenn man die drei Meisterschaften von 1994, 1995 und 1997, die der Vorgängerverein SV Salzburg einfuhr, dazuzählt.

(wem)