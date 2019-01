West Ham erteilt Arnie Wechsel-Erlaubnis, aber ...

China-Klubs jagen Marko Arnautovic. Der 29-Jährige will nach China. Das große Geld winkt. Woran spießt sich also der mögliche Deal? Arbeitgeber West Ham United will beim Millionen-Poker nicht mitspielen.

Der ÖFB-Teamspieler steht beim Premier-Ligisten unter Vertrag. Interessenten müssen sich mit den Hammers auf eine Ablöse einigen. Die Verhandlungen spießen sich. SIPG Shanghai soll mit 40 Millionen Euro abgeblitzt sein, West Ham rund 60 Millionen fordern.

Erlaubnis für Arnautovic



Einem aktuellen Bericht des "London Evening Standard" zufolge wird es im aktuellen Transferfenster keine Einigung mehr geben, obwohl in China sogar bis Ende Februar Spieler verpflichtet werden dürfen.

Die Hammers wollen ihren Star-Stürmer nicht während der laufenden Saison abgeben. Kein Wunder. Mit sieben Toren und zwei Assists in der aktuellen Premier-League-Saison traf nur einer im Kader öfter als er. Kollege Felipe Anderson hatte für seine acht Tore allerdings sieben Spiele mehr Zeit.

Pikantes Detail: Arnautovic' Abschied im Sommer scheint im Klub schon beschlossene Sache zu sein. Nach der Saison erhalte er die Wechselerlaubnis. Die Hammers haben ein halbes Jahr Zeit, für die saftige Ablösesumme namhaften Ersatz zu suchen.

Vorausgesetzt, das China-Interesse reißt bis dahin nicht ab. Im Reich der Mitte wird die Meisterschaft nach dem Kalenderjahr absolviert. Platzt der Deal, entginge Arnautovic ein kolportiertes Gehalt von 350.000 Euro pro Woche.

(Heute Sport)