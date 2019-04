Cup-Aufreger! Wie kann das keine Rote Karte sein?

Zehn Rapidler kämpften sich am Mittwochabend beim LASK ins Elfmeterschießen, um sich zwei Linzer Fehlschüsse später jubelnd in den Armen zu liegen. Die Hütteldorfer zogen ins Cupfinale ein, treffen dort im Stadion von Rivalen Austria am 1. Mai auf Red Bull Salzburg.

Zwei grobe Fehlentscheidungen hinterlassen einen fahlen Beigeschmack in beiden Fan-Lagern. Schiedsrichter Markus Hameter war mit der schnellen und ruppigen Partie in Pasching überfordert.

Der Cup-Krimi



Der LASK ließ beste Chancen liegen, traf in Person von Thomas Goiginger erst zur Führung (16.), dann die Latte und durch

Philipp Wiesinger ein zweites Mal Aluminium.

Rapid war spielerisch unterlegen, glich durch Maximilian Hofmann nach einem Eckball (54.) aus. Die Hütteldorfer profitierten vor allem von der mangelnden Chancenauswertung der Hausherren.

Die Fehlentscheidungen



Der schlechteste Mann am Platz kam weder vom LASK, noch von Rapid. Referee Hameter spielte sich mit klaren Fehlentscheidungen unfreiwillig in den Mittelpunkt und verärgerte so Fans beider Klubs, sowie den neutralen Zuschauer.

In einem kurzweiligen Cupfight drückte er das Niveau des Spiels nach unten. In Minute 60 segelte Rapids Stephan Auer in Superman-Manier im eigenen Strafraum zum Kopfball. Ein Blackout – der Defensivmann ging mit weggestrecktem Arm voraus zum Kopfball. Auer war dabei unbedrängt. Die Sicht war frei. Das von den Linzern vehement reklamierte und klar ersichtliche Handspiel wurde nicht geahndet.

"Getoppt" wurde das in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte durch den Aufreger des Tages. Wie weiter oben im Artikel zu sehen ist, säbelte LASK-Kicker Peter Michorl Rapids Thomas Murg mit einer völlig unnötigen Grätsche von hinten nieder. Michorl sprang dabei mit beiden Beinen voran in den Körper seines Gegners und nahm eine Verletzung in Kauf. Ein Bilderbuch-Exemplar einer Roten Karte. Hameter zückte ohne zu zögern Gelb.

Stattdessen sah ein Wiener wenige Momente später Gelb-Rot. Maximilian Hofmann beschwerte sich in der Traube der verärgerten Murg-Kollegen am Lautesten über die Fehlentscheidung, wurde verwarnt. Dann zeigte er Hameter den Vogel, flog folgerichtig vom Platz. Die rund 700 mitgereisten Rapid-Fans waren außer sich.

Für die LASK-Fans gab es nach dem verlorenen Elfern einen weiteren Nackenschlag. In den Tumulten nach dem Spiel sah Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl die Rote Karte. Es war nicht ersichtlich, was er sich geleistet hatte. Ranftl protestierte jedenfalls lautstark. Kein Wunder, er fehlt somit ausgerechnet am Sonntag gegen Salzburg gesperrt, wenn der LASK mit einem Sieg das Titelrennen wieder spannend machen könnte.

