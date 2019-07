Wiener Austria läuft ab jetzt ganz in Weiß auf

Die Wiener Austria läuft ab kommender Saison auswärts ganz in Weiß auf. Die Veilchen präsentierten ihre neue Wäsch' für die kommende Spielzeit.

"Auf Wunsch zahlreicher Austria-Fans und basierend auf einer langen Tradition spielt Violett auch in der kommenden Saison unterwegs in edlem Weiß. Das neue Auswärts-Trikot ist ab Donnerstag online und in unserem Fanshop erhältlich", heißt es in einer Aussendung des Vereins.

Mittelfeld-Motor und Dressen-Model James Jeggo ist begeistert: "Wenn's kein violettes Trikot ist, dann gefällt mir weiß am besten. In Verbindung mit dem gestickten Wappen sieht's richtig edel aus."

Lokalrivale Rapid macht es dagegen ein wenig spannender. Morgen ab 13:00 Uhr wird im Allianz Stadion das mit Spannung erwartete 120-Jahre-Jubiläumstrikot präsentiert.

(pip)