Ergaunerte Wr. Neustadt Lizenzbonus von der Liga?

"Es ist an der Zeit, dass die Öffentlichkeit erfährt, was in Wiener Neustadt so ablief", erklärt Fellner gegenüber der "Kronen Zeitung". Die Abrechnung könnte nicht nur für den Klub, sondern auch für die Liga schwere Folgen haben.

"Geld kam nie an"

So etwa klagt Fellner über ausstehende Gehälter: "Am 22. Februar überwies mir der Klub zum letzten Mal das vertraglich vereinbarte Gehalt - und zwar jenes vom Oktober. Ansonsten bekam ich nur die Aufwandsentschädigung in der Höhe von 540 Euro. Frau Putzenlechner bat mich und einige Spieler trotz der Rückstände zu unterschreiben, dass nichts offen wäre, um den Lizenzantrag stellen zu können. Wir würden unser Geld zeitnah erhalten, es kam aber nicht. Ich unterschrieb dennoch zum Wohl des Klubs."

Der SC Wiener Neustadt erreichte laut Fellner dadurch, dass der Senat die Lizenz für die höchste Liga erteilte, womit der Verein als Nichtaufsteiger den sogenannten Lizenzbonus von rund 200.000 Euro erhält. "Die Liga wurde somit zum Hauptsponsor", so der Ex-Coach.

Auch sportlich ging es zuletzt bergab. Zuletzt setzte es eine 0:7-Niederlage gegen Ried. Das könnte auch daran liegen, dass kein Spieler weiß, wie es weitergeht. "Einige wollen weg, andere wollte ich halten, konnte ihnen aber nichts anbieten. Im Team herrscht hohe Frustration. Dass mein Assistent und ich zuletzt in Ried einen Masseur aufstellen und zahlen mussten, passt dazu", erklärt Fellner.

Die Liga wird diese Vorwürfe prüfen müssen. Eine Stellungnahme des Klubs steht noch aus.

