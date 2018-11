Winter-Abgang? Norweger baggern Rapids Berisha an

Veton Berisha könnte im Winter in seine Heimat Norwegen zurückkehren. Der 24-Jährige steht bei seinem Ex-Klub Viking FK hoch im Kurs. Das berichtet die lokale Zeitung "Aftenbladet".

Der Verein schaffte in Norwegen den Aufstieg. Berisha sei als Verstärkung für die neue Saison in den Fokus gerückt. In Norwegen wird nach dem Kalenderjahr gespielt.

Der Legionär könnte Rapid Wien also im Winter verlassen, so die Hütteldorfer einem Transfer zustimmen. Berisha hätte dann noch eineinhalb Jahre Vertrag. Rapid würde also eine Ablösesumme kassieren.

Beim Bundesligisten war er in der jüngeren Vergangenheit nicht unumstritten. Berisha ist ein Arbeiter, bringt Tempo ins Team, ließ aber Kreativität und Durchschlagskraft oft vermissen.

Sportdirektor Fredy Bickel kündigte zuletzt an, dass Abgänge im Winter möglich seien, allerdings von keinen Leistungsträgern. Ob Berisha in diese Kategorie passt, ist Auslegungssache.

(Heute Sport)