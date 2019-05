Wird Klub-Ikone Herzog der neue Rapid-Sportchef?

Fredy Bickel tritt mit Saisonende als Sportdirektor von Rapid zurück. Die Suche nach einem Nachfolger ist im vollen Gange. Wer hat die Kompetenz, wer hat auch den Willen, diesen Job bei den zuletzt kriselnden Grün-Weißen anzutreten? Jetzt kommt auch eine Klub-Legende ins Gespräch.

Nämlich Andreas Herzog. Laut "laola1.at" soll es eine Anfrage der Hütteldorfer an den 50-Jährigen geben. Ob er tatsächlich Interessen an einem Engagement bei seinem Ex-Klub hat, ist aber fraglich. Aktuell ist Herzog Teamchef von Israel, sein Vertrag dort läuft noch bis zum Ende der EM-Qualifikation und verlängert sich automatisch, wenn Israel das Endrunden-Ticket löst. Österreichs Rivale in Gruppe G liegt derzeit mit vier Punkten aus zwei Spielen hinter Polen auf Platz zwei.

Herzog hat in der Vergangenheit aber auch immer wieder betont, eines Tages zu Rapid zurückkehren zu wollen. Bereits 2016 galt er als Kandidat auf die Nachfolge des damals entlassenen Trainers Mike Büskens. Bei der aktuellen Sportchef-Suche gelten oder galten neben Herzog auch Peter Stöger, Zoran Barisic, Alfred Hörtnagl und Helmut Schulte als Kandidaten.

(red)