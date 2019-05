Wird der England-Titel in einem Play-off vergeben?

Der Titelkampf in der Premier League spitzt sich an den letzten beiden Spieltagen gnadenlos zu. Manchester City führt nur einen Punkt vor Liverpool die Tabelle an. Doch ist der Meister nach 38 Runden gekürt? Es gibt diverse Szenarien, wie es noch zu einem Play-off zwischen Guardiola und Klopp kommen könnte.

Es ist zwar noch nie zuvor in der Geschichte passiert, aber sollten Liverpool und Manchester City am Ende punktgleich sein und die gleiche Anzahl an geschossenen und kassierten Toren aufweisen, dann gibt es ein Play-off um den Meistertitel.

Für Liverpool geht es (Samstag, 20:45) noch auswärts gegen Newcastle und dann zu Hause gegen die gefährlichen Wolverhampton Wanderers (12.5., 16:00). City bekommt es mit Leicester (Montag, 21:00) und auswärts mit Brighton (12.5., 16:00) zu tun.

Wir haben vier Szenarien ausgerechnet, wie es tatsächlich noch zu einem Playoff kommen könnte:

1. Szenario

Liverpool gewinnt 5:0 und verliert 1:2, während City beide verbleibenden Spiele ein 0:0 holt.

2. Szenario

Liverpool siegt einmal 4:0 und holt ein dramatisches 3:3. Manchester gewinnt einmal 1:0 und verliert einmal 0:1

3. Szenario

Liverpool macht es ganz spannend und spielt zwei Mal 3:3, City verliert einmal 0:4 und erreicht ein 0:0

4. Szenario

Liverpool macht ein 3:3 und verliert einmal sogar 3:4, dafür müsste auch City zwei Niederlagen einstecken. Einmal 0:3 und einmal 0:2.

Zugegeben, wirklich realistisch klingt das nicht, aber es würde zu dieser verrückten Premier-League-Saison passen, sollte eines dieser Szenarien tatsächlich eintreten.

(pip)