Wolf fällt halbes Jahr aus! Gegner verspricht Besuch

Ein Traumstart für Österreichs U21, eine bittere Diagnose für Hannes Wolf. Der Torjäger erzielte beim 2:0 gegen Serbien das historische erste Tor für ein ÖFB-Team bei einer U21-EM, schied dann aber mit einer Horror-Verletzung aus. Jetzt steht eine lange Zwangspause fest, im Spital soll Wolf Besuch vom "Übeltäter" bekommen.

Teamchef Werner Gregoritsch berichtete nach dem Spiel von der bitteren Diagnose: "Es soll eine sehr schwere Verletzung sein, es ist fürchterlich, wenn einer der hoffnungsvollsten Spieler Österreichs, der noch dazu jetzt im Sommer nach Leipzig wechselt, voraussichtlich ein halbes Jahr ausfallen wird." Vukasin Jovanovic grätschte Wolf von hinten um, wurde nach Analyse des Video-Referees mit Rot vom Platz gestellt. Der Serbe entschuldigte sich nach der Partie in Interviews für sein Foul und kündigte einen Besuch bei Wolf im Krankenhaus an.

Vor den weiteren Gruppenspielen gegen Dänemark am Donnerstag und Deutschland am Sonntag ist die Stimmung im ÖFB-Team abgesehen von der Verletzung von Wolf nun natürlich euphorisch. Teamchef Gregoritsch lobt seine Truppe: "Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die defensive Leistung war stark, wir waren kompakt und das Umschaltverhalten war auch gut. Es ist alles aufgegangen, ich bin sehr stolz auf die Jungs. Das einzige was man bemängeln kann, ist, dass wir normalerweise noch drei, vier Tore mehr machen hätten müssen."

