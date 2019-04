Wut-Posting! PSG-Star Neymar von UEFA gesperrt

Die UEFA greift durch! Nach seinem Wut-Posting auf Instagram sprach der Europäische Fußballverband eine Drei-Spiele-Sperre gegen den 27-jährigen Brasilianer aus.

Damit fehlt der Offensivspieler dem Scheich-Klub in den ersten drei Champions-League-Partien der kommenden Saison.

Neymar hatte sich nach dem Champions-League-Achtelfinal-Aus gegen Manchester United abfällig über den Video-Referee geäußert. Nach dem 2:0 in Old Trafford hatte Manchester United das Rückspiel im Pariser Prinzenparkstadion mit 3:1 gewonnen. Das letzte Tor der "Red Devils" hatte Marcus Rashford aus einem umstrittenen Hand-Elfmeter in der 94. Minute erzielt.

Der Brasilianer, der wegen einer Verletzung von der Tribüne aus zusehen musste, bezeichnete das Schiedsrichterteam auf Instagram als "vier Typen, die vom Fußball keine Ahnung haben" und die Elfer-Entscheidung als "Schande".

(wem)