Zahnspangen-Hattrick – er ist 120 Millionen Euro wert

Die Fußball-Welt erlebte am Donnerstagabend möglicherweise die Geburtsstunde eines neuen Superstars. João Félix, bisher nur Insidern ein Begriff, wurde im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zum Frankfurt-Schreck.

Die Elf des Österreichers Adi Hütter verlor bei Benfica Lissabon mit 2:4, darf sich aufgrund der Auswärtstore noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Benfica steht aber klar in der Pole Position, João Félix sei Dank.

Der 19-Jährige glänzte mit einem Hattrick. Hütter hatte schon vor der Partie vor dem "Jahrhunderttalent" gewarnt. Der junge Mann mit der Zahnspange hat schon jetzt eine feste Ablöse in seinem Vertrag verankert, die ihn zu einem der teuersten Transfers der Geschichte machen könnte: 120 Millionen Euro.

Félix entspringt der Benfica-Jugend, profitierte am Donnerstag auch vom frühen Ausschluss seines Gegners Obite Evan N'Dicka (20., Notbremse). Das Lissabon-Juwel traf per Elfer (21.), Weitschuss-Harpune (43.) und Direkt-Abnahme im Sechzehner (54.). Das zwischenzeitliche 3:1 durch Ruben Dias bereitete er per Ecke obendrein vor.

Spätestens mit der Europa-League-Gala spielte sich der Portugiese in die Notizblöcke zahlreicher Top-Adressen. Den besten Klubs der Welt sollte der Stürmer aber längst bekannt sein. Schon vor seinem Hattrick kursierten Berichte über ein 70-Millionen-Gebot von Liverpool.

(SeK)

.

(Heute Sport)