So rechnet Real-Coach Zidane mit Spielern ab

Aktuell ist bei Real Madrid wenig vom Glanz der letzten Jahre zu sehen. Gegen das abstiegsgefährdete Rayo Vallecano verloren die "Königlichen" am Sonntag mit 0:1. Trainer Zinedine Zidane ging mit seinen Spielern nun hart ins Gericht.

"Können nicht so spielen"

Nach einer desaströsen Vorstellung schlichen die Spieler von Real Madrid als verdiente Verlierer vom Platz. "Ich werde sie immer verteidigen, aber heute kann ich das nicht. Das ist die Realität. Wir können nicht so spielen", wetterte Zidane im Anschluss an die Liga-Pleite. Seine Mannschaft hatte zuvor eine ungewöhnlich harmlose Darbietung abgeliefert. "Wir können nicht so ein Bild abgeben. Wir haben weder gespielt noch irgendwas getan - von der ersten bis zur letzten Minute. Nichts. Gar nichts."

Drei Spieltage vor Saisonende appellierte Zidane an seine Spieler und forderte volle Konzentration. "So können wir nicht weitermachen. Es geht darum, die Liga mit Respekt zu beenden, Respekt für alle anderen und Respekt für die Teams, gegen die wir spielen", so der 46-Jährige.

Sich selbst nimmt der Franzose nicht aus der Kritik. "Ich bin der Verantwortliche", erklärte Zidane. "Es sind die Spieler, die auf dem Feld stehen. Wenn man nicht von der ersten Minute an bis zur neunzigsten Minute spielt, kann man nicht existieren. Ich werde keinen Spieler herauspicken, wir sitzen alle im selben Boot. Aber wir können nicht sagen, dass heute irgendetwas gutes dabei war."

Die Saison ist für Real Madrid schon lange verspielt. Bei drei ausstehenden Spielen liegen die Königlichen auf dem dritten Platz, neun Punkte hinter Stadtrivale Atletico. Der FC Barcelona steht bereits seit Samstag fix als spanischer Meister fest. Durch den Sieg über Real gibt Rayo die Rote Laterne an SD Huesca ab, bleibt aber nach wie vor auf den Abstiegsrängen. Auf den rettenden 17. Platz, den momentan Girona mit 37 Zählern inne hat, fehlen sechs Punkte.

