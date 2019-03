Madrid-Großeinkauf 28. März 2019 18:37; Akt: 28.03.2019 18:37 Print

Zidane will Real-Kader um 500 Millionen aufrüsten

Real Madrid will zurück zu altem Glanz – und dafür richtig tief in die Tasche greifen. Coach Zinedine Zidane hat einige teure Transfers am Wunschzettel.