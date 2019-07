"Österreich kann stolz sein auf Dominic Thiem!"

Dominic Thiem geht es wieder an! Nach seinem viel zu frühen Aus in Wimbledon greift Österreichs Nummer eins bei den European Open in Hamburg an. Beim ATP-500er-Turnier geht es zurück auf seinen Lieblingsbelag Sand. Sein Coach Nicolas Massu ist voll überzeugt von seinem Schützling.

"Er ist jetzt die Nummer vier der Welt. Die meisten Spieler auf der Tour träumen davon, einmal so gut zu werden und vielleicht einmal auch in zwei Grand-Slam-Endspielen zu stehen. Wenn du auf das aktuelle ATP-Ranking schaust, dann siehst du da Djokovic, Nadal und Federer an der Spitze stehen. Die besten Spieler der Geschichte des Tennis-Sports. Und wer ist auf Nummer vier? Dominic", schwärmt der Chilene bei Laola 1.

Massu legt nach: "Wie alt ist Dominic? 25 Jahre. Wie alt sind die anderen? 32, 33 und 37. Was kann man also von Dominic erwarten? Er kann sich den Traum jeden Tennis-Spielers erfüllen und Nummer eins der Welt werden. Auch ich habe einmal davon geträumt, der beste Spieler der Welt zu werden. Mir ist es leider nicht gelungen, aber ich hoffe, dass ich nun Dominic auf diesen Platz führen kann!"

"Österreich kann wirklich stolz sein"

"Sein Tennis ist großartig. Österreich kann wirklich stolz auf ihn sein. Er ist nicht nur ein großartiger Tennis-Spieler, sondern auch eine tolle Persönlichkeit", Massu weiter.

Das Aus in Wimbledon ist verarbeitet: "Wenn du tolle Ergebnisse oder ein gutes Jahr hattest, dann erwarten die Leute immer, dass man alles gewinnt. So läuft es aber auf der ATP-Tour nicht. Da gewinnen nicht jede Woche dieselben Leute. Es gibt viele andere sehr gute Spieler, die ebenfalls Turniere gewinnen wollen. Dominic ist jetzt die Nummer vier der Welt. Das ist er deshalb, weil er in den letzten Jahren Großartiges geleistet hat. Darum sind jetzt auch die Erwartungen an ihn sehr hoch. Wenn jemand nichts Großes gewonnen hat, dann erwartet man auch nichts von ihm. Das ist ganz normal. Dominic kann mit dieser Erwartungshaltung aber auch umgehen."

In Hamburg wartet ein Duell mit Pablo Cuevas: "Das Wichtigste ist, dass Dominic einfach sein Spiel spielt. Wenn er mit Selbstvertrauen auf den Platz kommt, kann er jeden schlagen. Auf Sand weiß er sowieso, dass er da nur sehr schwer zu schlagen ist. Und auf Hartplatz hatte er ebenso schon sehr, sehr gute Ergebnisse in dieser Saison. Das weiß er und das wissen auch seine Gegner."

(pip)