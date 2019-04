"Dancing Star" Wesner – ihr brutaler Trainingsplan

Nicole Wesner ist ein echtes Multitalent! Bei "Dancing Stars" macht die 41-Jährige auf dem Parkett eine gute Figur. Doch die Box-Karriere kommt deswegen nicht zu kurz. Die Weltmeisterin verrät "Heute", dass sie für den Sommer große Pläne hat.

"Ich kehre zurück in den Ring", verrät sie im "Heute"-Talk. "Am 6. Juli bestreite ich einen Titelkampf." Wesner ist Weltmeisterin der Verbände WIBF, WBF und GBU. Gegen wen sie ihre Gürtel im Wiener Gym23 verteidigen wird, steht noch nicht fest. Die Vorbereitung ist jedoch in jedem Fall knallhart.

"Diese Woche hatte ich beispielsweise bis zu fünf Stunden Tanztraining täglich. Dann stehen ein bis zwei Stunden Boxtraining und Konditions-Einheiten auf dem Programm", erklärt Wesner. Um in beiden Disziplinen gute Figur zu machen, hat sie mit ihren Trainern Johann Senfter (Boxen) und Mag. Dominik Schmidt (Athletik) ein spezielles Konzept entwickelt – bei dem auch Tanzen eine Rolle spielt. "Das hilft mir bei der Vorbereitung, vor allem bei der Koordination und der Kondition", verrät Wesner.

Doch vor dem Box-Titelfight gilt es noch, bei "Dancing Stars" zu glänzen. Da kommt es kommenden Freitag zu einem "Sparring" mit einem zweiten Paar. Wesner tritt mit Partner Dimitar Stefanin im Slowfox und im Double Dance (Anm.: zwei Paare gleichzeitig) an, will gemeinsam mit Peter Hackmair und Julia Burghardt Top-Form beweisen. Bei den vergangenen Auftritten ist ihr das bereits gelungen, immerhin holte sie in zwei von vier Shows die beste Wertung und holte auch als Erste den begehrten "10er".

