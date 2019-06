"Rookie-Fehler!" Vinales nach Massen-Crash sauer

Jorge Lorenzo verlor in Runde zwei die Kontrolle über seine Honda und "riss" bei seinem Sturz Andrea Dovizioso, Maverick Vinales und Valentino Rossi gleich mit von der Strecke.

Schwer verletzt hat sich dabei niemand, dennoch war Maverick Vinales über die Aktion von Lorenzo total verärgert. Der Yahama-Pilot zeigte ihm noch auf der Strecke den Mittelfinger.

"Ich weiß nicht, aber für mich sieht das wie ein Rookie-Fehler aus. Dabei ist er doch ein fünfmaliger Weltmeister. Manchmal müssen wir auf dem Motorrad auch den Kopf einschalten", schimpfte er nach dem Rennen über seinen spanischen Landsmann.

Für Lorenzos Manöver hatte er kein Verständnis: "Er mag ein großartiger Fahrer sein und viel Talent haben, aber man kann ein Rennen nicht in der zweiten Runde gewinnen. Das Rennen ging über 24 Runden und mit der Motorleistung, die er zur Verfügung hat, kann er mich auf der Geraden überholen anstatt in dieser Kurve", so Vinales.

Vinales und Dovizioso fordern Strafe

Der Spanier fordert nun sogar eine Strafe für Lorenzo: "Er sollte beim nächsten Rennen in Assen von ganz hinten starten müssen. Er hat heute drei Fahrer aus dem Rennen genommen. Valentino und ich kämpfen nicht um die WM und man könnte sagen, dass es ein Rennunfall war und daher halb so wild. Aber es war auch Andrea Dovizioso betroffen, der um den WM-Titel kämpft."

Der angesprochene Italiener stimmt Vinales zu, nachdem er wichtige Punkte in der Gesamtwertung verloren hat. Auch der Ducati-Pilot fordert eine Strafe. "Dieser Fehler von Jorge war zwar keine völlig verrückte Aktion, aber in dieser Kurve und in der zweiten Runde - das war sicher nicht sein hellster Moment. Jorge ist noch nicht gut auf der Bremse und war daher nicht fähig, dieses Manöver zu setzen. Das hat die WM gravierend verändert. Ja, ich denke, dass man ihn bestrafen sollte", betont Dovizioso.

Rossi: "Das ist Racing"

Der neunfache Weltmeister Valentini Rossi sieht die Sache ein bisschen entspannter, obwohl er sich beim Crash eine kleine Verletzung am Knöchel zuzog. "Es ist jammerschade, denn ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Wir hatten bis dahin ein gutes Wochenende. Ich glaube, ich hätte um das Podest mitkämpfen können. Aber es ist wie es ist. Das ist Racing und so etwas passiert von Zeit zu Zeit."

Der "Übeltäter" Lorenzo entschuldigte sich nach dem Rennen mehrmals bei seinen Kontrahenten: "Es tut mir wirklich sehr leid für sie, denn es war nicht ihre Schuld. Es war mein Fehler, aber so wie diese Kurve angelegt ist, fällt es sehr schwer, dort im gesamten Rennen keinen Fehler zu machen. Ich war wohl ein bisschen zu ehrgeizig", so der Honda-Pilot und gibt zu: "Ich habe wahrscheinlich im falschen Moment an der falschen Stelle versucht, Maverick zu überholen."





