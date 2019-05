"Sandplatzkönig" Nadal schlägt Djokovic in Rom

In einer Woche starten in Paris die French Open. Favorit auf den Titel: Rafael Nadal. Der Spanier kam rechtzeitig vor dem Sandplatz-Grand-Slam in Topform – und sicherte sich beim Masters-1000-Turnier in Rom (It) den Siegerpokal.

Nadal bezwang im Endspiel Weltranglisten-Leader Novak Djokovic (Ser) mit 6:0, 4:6, 6:1. Im 54. Duell der beiden Tennis-Superstars ging er zum 26. Mal als Sieger vom Court. Aber: Zum ersten Mal endete ein Satz mit 6:0.

Für den Mallorquiner war es bereits der 81. Titel auf ATP-Ebene, der 59. auf Sand, allerdings der erste im Jahr 2019.

(ee)