Österreicher dominieren Nascar-Wochenende

Achtungserfolg für Österreichs Motorsport! Lasse Soerensen, Pilot des heimischen Rennstalls Dexwet df1 Racing, krönte sich zum "Prinz von Brands Hatch". Diesen Titel sicherte sich der Däne durch seinen Sieg in der ELITE 2 Division beim American SpeedFest auf der britischen Traditions-Strecke.

Soerensen fuhr den Sieg für sein österreichisches Team ein, indem er mit seinem Chevrolet Camaro mit der Nummer 66 von Startplatz fünf eine starke Aufholjagd hinlegte und kurz vor der Zielflagge noch Leader Andre Castro abfing. Zuvor sahen die Fans einen packenden Fünfkampf an der Spitze, mit einem harten Duell in der Schlussphase.

Es ist der dritte "Nascar Whelen Euro Series"-Triumph in der Karriere von Soerensen. "Großartig", jubelte er. "Das war ein harter Zweikampf am Ende. Aber kleinere Berührungen auf der Strecke sind kein Problem, das liebe ich an dieser Rennserie."

Dexwet df1 Racing gewann zudem die Auszeichnung zum besten Team des UK-Grand-Prix.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)