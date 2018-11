3:9! Krisen-Capitals stürzen von Tabellenspitze

Bitter! Die spusu Vienna Capitals haben sich auf brutale Art und Weise von ihrem Platz an der Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey Liga verabschiedet. Die Wiener kassierten am Sonntag vor 4.500 Fans eine 3:9-Schlappe gegen den HC Znaim – die bereits vierte Pleite in Serie. 1:7 lagen die Wiener nach 35 Minuten zurück – die Treffer von Hartl (15.), Romig (40.) und Rotter (48./PP) waren zu wenig.



Capitals nur noch Dritter

Die Moser Medical Graz 99ers übernahmen dank eines furiosen Comebacks Platz eins. Die Steirer drehten gegen den KAC einen 0:3-Rückstand nach einem Drittel noch in einen klaren 6:3-Sieg um und stießen die Wiener damit von der Spitze. Die Capitals rutschen durch das Debakel gleich auf Rang drei zurück. Zweiter ist der HC Bozen nach einem 3:1-Sieg über Fehervar. Die Black Wings Linz schoben sich mit einem 5:2 daheim gegen die Dornbirn Bulldogs auf zwei Punkte an den fünftplatzierten KAC heran.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)