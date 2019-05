Alarm! Rugby-WM droht ein Bier-Engpass

Rugby-Zuschauer gelten als besonders trinkfeste Sportfans. Deshalb warnen die Veranstalter der WM in Japan, dass der Gerstensaft zu einem besonders knappen Gut werden könnte.

Zwischen 20. September und 2. November spielen die besten 20 Nationen in zwölf japanischen Städten um die Rugby-Krone. Weil allerdings "die Rugby-Kultur in Japan noch nicht weitläufig verbreitet" ist, warnen die WM-Veranstalter nun in einer an die Austragungsorte verschickten Mitteilung vor Bier-Engpässen. Immerhin werden zum Turnier rund 400.000 – überwiegend trinkfeste – Fans erwartet.

Die zwölf Städte werden darin aufgefordert, für einen großen Andrang von besonders durstigen Fans vorbereitet zu sein. Was wohl auch nötig sein wird. Bei der WM 2015 in England konsumierten Zuschauer 2 Millionen Liter Bier. In den Spielstätten wurden sechs mal so viele Pints konsumiert wie bei Fußballspielen.

(Heute Sport)