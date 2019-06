Außenseiter Andy Ruiz Jr. schlägt Anthony Joshua

Andy Ruiz Jr. ist womöglich die größte Sensation in der Geschichte des Schwergewichts-Boxen gelungen. Der Mexikaner besiegte den bis dahin ungeschlagenen Titelverteidiger Anthony Joshua durch technisches k.o. in der siebten Runde. Somit ist er der neue Schwergewichts-Weltmeister der Verbände WBO, WBA und IBF.

Ruiz dominiert

20.000 Zuschauer verfolgten Samstagnacht das Spektakel live im Madison Square Garden in New York. Nach einem kurzen Abtasten in den ersten beiden Runden schickte "AJ" den 29-jährigen Mexikaner in Runde drei zu Boden. Doch Ruiz, auch "The Destroyer" genannt, kämpfte sich zurück, konterte mit einem knallharten Linken Haken und schickte Joshua im Gegenzug in die Bretter.

Der 29-Jährige Brite war danach sichtlich bedingt. Nach mehreren heftigen Schlägen gegen den Kopf ging er erneut zu Boden, konnte sich aber in die Pause retten.

Doch auch danach konnte Joshua nicht wirklich Kontrolle übernehmen, während Ruiz stets gefährlich blieb. In der siebten Runde wurde dann Geschichte geschrieben. "AJ" konnte den Mexikaner trotz seinem Größenvorteils (Joshua 1,98 Meter, Ruiz 1,88 Meter) nicht länger auf Distanz halten. Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit ging der Titelverteidiger zu Boden, beim zweiten Mal sah er hilfesuchend Richtung Ringrichter. Der brach daraufhin den Kampf ab - technisches K.o. für Ruiz, der somit zum ersten Schwergewichts-Weltmeister mit mexikanischen Wurzeln aufstieg.

Durch den Sieg sicherte Ruiz sich den Titel nach Version der IBF, WBO und WBA. "Ich danke Gott, dass er mir diesen Sieg geschenkt hat. Dafür habe ich gearbeitet, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Ein Traum ist wahr geworden. Ich habe Geschichte für Mexiko geschrieben, das bedeutet mir alles", so Ruiz nach seinem historischen Triumph.

Dabei war er erst kurzfristig eingesprungen, nachdem der eingeplante Gegner Joshuas, Jarrell Miller, wegen eines positiven Dopingtests nicht antreten konnte. Auch mit einer starken Bilanz von 32 Siegen in 33 Kämpfen galt er als klarer Außenseiter. Dennoch konnte der 29-Jährige trotz einer knappen Vorbereitungszeit von fünf Wochen das Unfassbare schaffen.

Für Joshua bedeutete es die erste Niederlage seiner bisherigen Profi-Karriere. Davor hatte er alle 22 seiner Kämpfe gewonnen, 21 davon durch vorzeitiges Knockout. Es war zudem sein erster Fight in Amerika, alle anderen hatte er in seiner britischen Heimat bestritten.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)