Auch Tour-Titelverteidiger Thomas schwer gestürzt

Der nächste schwere Crash eines Rad-Stars. Nur sechs Tage nach dem schweren Trainingssturz von Tour-Favorit Chris Froome erwischte es mit Geraint Thomas auch den amtierenden Sieger der Tour de France.

Der Brite war auf der vierten Etappe der Tour de Suisse von Murten nach Arlesheim rund 30 km vor dem Ziel schwer gestürzt, musste minutenlang von Ärzten behandelt und daraufhin für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sein Team Ineos, das frühere Team Sky, gab mittlerweile bekannt, dass der 33-jährige Brite die Rundfahrt beenden muss. Genauere Untersuchungen folgen.

Den Etappensieg nach 163,9 km holte sich der Italiener Elia Viviani im Sprint vor dem Australier Michael Matthews und dem Slowaken Peter Sagan. Patrick Konrad wurde als bester Österreicher 28.

Erst am vergangenen Mittwoch war Teamkollege Christopher Froome bei einem Training für die Dauphine schwer zu Sturz gekommen, mit 54 km/h in eine Mauer gekracht. dabei zog sich der 34-jährige Brite mehrere Knochenbrüche zu, muss definitiv die in drei Wochen beginnende Tour de France auslassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)