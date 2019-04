Auto auf Transporter! Ski-Ass überlebt Horror-Crash

Das Wetter ist im April nicht immer gut – das ist bekannt. In Sestriere zum Beispiel gab es am Wochenende einen heftigen Wintereinbruch. Das wäre Italiens Ski-Ass Sofia Goggia fast zum Verhängnis geworden. Sie wurde in einen Autounfall verwickelt, bei dem alle Schutzengel im Einsatz waren.

Was war passiert? Goggia war in ihrem Audi auf einer schneeglatten Fahrbahn unterwegs, als das Fahrzeug vor ihr offenbar unvermutet bremsen musste. Die 27-Jährige riss das Lenkrad herum, um einen Auffahr-Unfall zu vermeiden. Dabei verlor sie die Kontrolle, kam von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Kurios: Der Audi landete auf dem Dach eines Transporters, der unterhalb geparkt war.

Goggia überstand den Unfall unverletzt. Auf Facebook beruhigt sie die Fans: "Ich weiß, dass ihr von meinem Unfall erfahren habt, aber ich versichere euch, dass es mir gut geht. Wie man bei uns sagt, verspreche ich euch, wieder in die rechte Fahrbahn zu kommen", schreibt die Olympiasiegerin.

