Becker könnte in sechs Monaten schuldenfrei sein

Dass Boris Becker ein hoher Schuldenberg plagt, ist bekannt. Neu ist hingegen, dass sich die Geldsorgen der 51-jährigen deutschen Tennis-Legende schon bald wieder erübrigt haben könnten.

"Ich hoffe sehr, diese Insolvenz in den nächsten sechs bis neun Monaten abzuschließen", erklärte jetzt Beckers Insolvenzverwalter Mark Ford bei der Präsentation von Trophäen und weiteren Erinnerungsstücken des ehemaligen Weltranglisten-Ersten, die aktuell bei einer Online-Auktion zwangsversteigert werden.

Rund 80 Gegenstände aus dem Fundus von Becker, darunter auch ein Paar Tennis-Socken, werden dabei an den Höchstbietenden abgegeben. Die Summe der Gebote machte am Montag rund 145.000 Euro aus, auch wenn einige der wichtigsten Trophäen nicht in der Auktionsliste zu finden sind. Von sechs der neun Wimbledon-Pokalen (drei für jeden Triumph) Beckers fehlt jede Spur. "Wir wissen nicht wo diese Trophäen sind, noch weiß es Herr Becker", muss sich Ford eingestehen.

