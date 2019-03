Blitz trifft Surferin (23) beim Training – sofort tot

Tragischer Unfall in Brasilien! Die 23-jährige Surferin Luzimara Souza wurde beim Training vom Blitz getroffen und verstarb.

Die Brasilianerin surfte vor der Küste von Fortaleza, dann änderte sich das Wetter schlagartig. Während sie am Board stand, traf sie der Blitz. Wenig später verstarb die 23-Jährige im Krankenhaus.

Ihre Mutter ist schockiert: "Sie trainierte gewöhnlich da, also ging sie wie immer dort surfen und dann begann es zu regnen. Sechs Leute waren im Wasser als es passierte."

Ihr Ersthelfer Gerardo Junior konnte nichts mehr für sie tun: "Ich kam in dem Moment an, als sie vom Blitz getroffen wurde." Immerhin konnte Junior einen Freund der Toten bergen, er schwebt im Spital in Lebensgefahr.

(pip)