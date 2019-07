Boxer (23) ignoriert Schutzsperre und stirbt

Tiefe Trauer im Boxsport. Nur eine Woche nach dem Tod des 28-jährigen Russen Maxim Dadashev ist am Donnerstag der erst 23-jährige Argentinier Hugo Alfredo Santillan verstorben.

Santillan, der unter dem Spitznamen "Dinamita" in den Boxring gestiegen war, hatte am 15. Juni in Hamburg gegen Artem Harutyunyuan verloren.

Nach dem blutigen Gefecht war dem Argentinier vom deutschen Box-Bund eine Schutzsperre bis zum 30. Juli auferlegt worden. Doch der Superleichtgewichtler hielt sich nicht daran, stieg am 20. Juli im argentinischen San Nicolas neuerlich in den Ring.

Das Gefecht gegen den WBC-Latino-Champion Eduardo Javier Abreu endete mit einem Remis, damit behielt der 30-Jährige seinen Gürtel. Unmittelbar nach dem Kampf war Santillan in seiner Ecke zusammengebrochen.

Nach einem Nierenversagen war Santillan ins Koma versetzt worden. Danach kollabierte auch seine Lunge. Da konnten die Ärzte nichts mehr für den 23-Jährigen tun.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)