Das sagt Schwarzenegger nach der fiesen Attacke

Bei einem Charity-Event in Südafrika spielten sich unfassbare Szenen ab. Arnold Schwarzenegger gab am Rande des Sportfeldes Autogramme, als er plötzlich von einem verrückten Fan mit einem Tritt in den Rücken attackiert wurde.

"Viele von euch haben mich danach gefragt, aber ich werde nicht klagen", postete der Ex-Bodybuilder auf Twitter. Er hoffe, der Mann werde sein Leben wieder in den Griff bekommen, meinte der Hollywood-Star weiter.

Schwarzenegger hatte zunächst gedacht, er sei von der Menschenmenge angerempelt worden. Er wankte leicht, ging aber nicht zu Boden. Der Angreifer wurde von den Sicherheitskräften weggebracht.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)