David Lama wird in Nepal traditionell Beigesetzt

Der beim Lawinenunglück in Kanada ums Leben gekommene Kletterer David Lama wird nicht, wie bisher angenommen, in Österreich bestattet. Er soll in Nepals Haustadt Kathmandu beigesetzt werden. Das gab seine Familie bekannt.

Nach der Überstellung des Leichnams werden die Eltern Lamas nach Nepal reisen. Dort haben bereits offizielle Trauerzeremonien begonnen. Lama Asche soll gemäß buddhistischer Sherpa-Kultur in Kathmandu beigesetzt werden. Eine Beerdigung wird es nicht geben.

Lamas Vater stammt aus dem Mount Everest-Gebiet in Nepals, seine Mutter kommt aus Innsbruck. Die Familie bat um Verständnis, das es zur Beisetzung keine weiteren Informationen geben wird. Die Angehörigen des ebenfalls ums Leben gekommen Alpinisten Hansjörg Auer sowie des US-Bergsteigers Jess Roskelly baten ähnlich um die Wahrung der Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Am 16. April kamen die beiden Österreicher David Lama (28), Hansjörg Auer (35) sowie der US-Amerikaner Jesse Roskelley in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben. Sie hatten den 3.295 Meter hohen Berg Howse Peak über eine schwierige Route über die Ostseite bestiegen. Beim anschließenden Abstieg waren sie unter eine Lawine geraten und tödlich verunglückt.

