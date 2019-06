Diese Frau wirft besser als ihr Basketball-Gatte

Meyers Leonard ist 2,16 m groß, wiegt 116 kg und ist NBA-Profi. Er spielt seit sieben Jahren in der besten Basketball-Liga der Welt. In der aktuellen Saison hat der 27-Jährige im Schnitt 5,9 Punkte erzielt, sich 3,8 Rebounds geschnappt und 1,2 Assists verteilt. Das sind für den langen Schlacks, der von den Portland Trail Blazers entweder als Power Forward oder Center eingesetzt wird, zwar bessere Werte als in seiner bisherigen Karriere, aber überragend sind sie keineswegs.

Da macht seine Frau Elle die bessere Figur. Das findet selbst der NBA-Profi, der ein Video seiner Gemahlin in den sozialen Medien postete. Dieses zeigt, wie gut sie gleichzeitig mit zwei Bällen werfen kann. "Okay, das ist krank", schreibt Meyers Leonard zum Video. Er könnte sich offenbar so einiges von ihr abschauen.

Ach ja, Dribbeln kann die 28-Jährige auch noch:





Das könnte Sie auch interessieren:

(20 Minuten)