Djokovic ist im Madrid-Finale nicht zu stoppen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich am Sonntag zum dritten Mal den Sieg beim ATP-Masters in Madrid geholt. Der favorisierte Serbe schlägt den Youngster Stefanos Tsitsipas klar mit 6:3, 6:4. Es ist der zweite Saisonsieg des Serben nach dem Triumph bei den Australian Open in Melbourne.

Nach 1:32 Stunden verwertet der "Djoker" seinen vierten Matchball zum insgesamt 74. Turniersieg. Der 20-Jährige Grieche Tsitsipas hatte zuvor sowohl Titelverteidiger Alexander Zverev als auch Rekordsieger Rafael Nadal bezwingen können.

