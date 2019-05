Thiem vs. Djokovic! TV-Sender und Live-Stream

Dominic Thiem trifft auf die Nummer eins der Welt. Am Samstag kämpft der Österreicher gegen Novak Djokovic in Madrid um den Finaleinzug.

Im Halbfinale des ATP-1000-Turniers kommt es in der spanischen Hauptstadt um 16 Uhr zum Gipfeltreffen. Am Freitag schaltete Thiem Tennis-Legende Roger Federer im Drei-Satz-Krimi aus (3:6, 7:6, 6:4).

Am Samstag im Halbfinale wartet nun der nächste Superstar auf Thiem. Djokovic führt im Head-to-Head mit 5:2. Doch die beiden letzten Duelle, 2017 in Paris und vergangenes Jahr in Monte Carlo, konnte Thiem für sich entscheiden. Gewinnt er auch am Samstag, wäre der dritte Finaleinzug in Madrid perfekt!

TV und Stream

Heimische Tennis-Fans können das Match auf "Servus TV" live im Free-TV empfangen. Der Sender bietet online einen Live-Stream an. Auch "Sky"-Kunden sehen das Match live via TV und Stream.

Wer den Samstag-Nachmittag nicht vor dem Fernseher verbringen kann, kommt bei uns auf seine Kosten. "Heute" tickert das Match live und versorgt sie im Anschluss rasch mit den besten Stimmen und Reaktionen.

