Ein halber "Ösi" ist noch in Wimbledon dabei

Im Einzel ist kein Österreicher mehr in Wimbledon dabei. Im Doppel sind Jürgen Melzer und Oliver Marach nach einem 6:3, 6:4, 1:6, 2:6, 11:9 gegen Rungkat/Hsieh (Ind/Tai) noch im Rennen.

Einen halben "Ösi" entdeckte "Heute" beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt in den Katakomben: Patrik Kühnen. An der Seite von Boris Becker und Michael Stich gewann er als Spieler drei Mal den Davis Cup für Deutschland.

Experte für Sky

Heute steht der 53-Jährige wieder im Scheinwerferlicht, analysiert als Tennisexperte für Sky. Auch für die österreichischen Zuseher, weil der Pay-TV-Sender exklusiv die Spiele im Fernsehen zeigt. Mit bis zu 40 (!) Kameras am Platz – wie am Center Court. Exakt 28 sind auf die Spieler gerichtet, zwölf auf das Rundherum. Herzogin Kate taucht ja auch immer wieder auf.

Sobotka-Schwiegersohn

"Hier schlägt das Herz des Tennissports", sagt Kühnen. Aber warum ist er ein halber "Ösi"? Kühnen ist der Schwiegersohn von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Bei der Hochzeit mit Tochter Katharina war auch Boris Becker zu Gast und postete kurz darauf Bilder davon auf Facebook.

Heute hat das Paar zwei Kinder, wohnt in Waidhofen an der Ybbs. "Ich fühle mich dort daheim", so Kühnen.

Thiem kann Nummer 1 werden"

Umso genauer verfolgt er die Karriere von Dominic Thiem. Trotz Erstrunden-Out an der Church Road ist er von künftigen Großtaten überzeugt. "Dominic hat das Zeug zur Nummer eins", stellt er klar. Kühnen sieht eine positive Entwicklung, im Gegensatz zum Deutschen Alex Zverev, der mit seinem Ex-Manager Apey im Dauerclinch liegt. "Es ist eine schwierige Situation."

Das könnte Sie auch interessieren: