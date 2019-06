Ekel-Alarm! UFC-Star zeigt offene Arm-Operation

Das ist nichts für schwache Nerven! Nach einer beim Sparring erlittenen Verletzung musste sich UFC-Star Paige VanZant am Donnerstag zum bereits dritten Mal in einem Jahr unters Messer legen.

Eine bereits im März eingesetzte Metallschiene im rechten Unterarm der 25-Jährigen musste gerichtet werden. Für VanZant offenbar schon Routine. Deshalb postete die MMA-Kämpferin auch besonders anschauliche OP-Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account.

"Chop, Chop. Nach all dem juckt es mich immernoch", so die US-Kämpferin zu den OP-Bildern. Wann VanZant in den UFC-Käfig zurückkehrt, ist noch offen. Sie hat noch einen Kampf in ihrem Vertrag ausständig.





(SeK)