Erlebt Wimbledon im "Coco-Märchen" Kapitel 7?

Super-Monday in Wimbledon! Heute (ab 12 Uhr, live Sky) steigen alle Achtelfinal-Spiele der Damen und Herren am „heiligen Rasen“. Spannendste Frage: Geht das Märchen von Cori Gauff (US) weiter? Die 15-Jährige rockt das Traditionsturnier: 196.000 Euro hat Gauff verdient, in einer Woche 300.000 neue Instragram-Follower gewonnen.



McEnroe: "Ob das nicht alles zu früh ist?"

Nach sechs Siegen in Serie (drei davon in der Quali) trifft „Coco“ heute auf die ehemalige Nummer eins Simona Halep (RUM). "Ich werde das Spiel genauso angehen wie jedes andere auch", sagt sie. Mit einem Sieg würde die Nummer 313 der Welt die Top 100 knacken. „Coco“ ist die jüngste Spielerin im Wimbledon-Achtelfinale seit Jennifer Capriati 1991. „Jenny-Baby“ wurde später wegen Ladendiebstahl und Marihuana-Besitz eingesperrt. Tennis-Legende John McEnroe warnt trotz Lobeshymnen auf Gauff: „Ich mache mir Sorgen, ob das nicht alles viel zu früh ist.“

Hingis: "Unglaubliches Repertoire"

Martina Hingis, das Wunderkind der 90er-Jahre, gewann 1997 mit 16 Jahren das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Über Gauff sagt sie: "Sie ist ihrer Zeit voraus. Sie ist diszipliniert, taktisch sehr gut. Sie hat ein unglaubliches Repertoire."



In Gauffs Kinderzimmer hingen früher Poster von Serena Willams (US). Jetzt meint die 23-fache Major-Siegerin über den neuen Stern am Tennis-Himmel: „Bald werden die Mädchen ihre Poster aufhängen.“

Die BBC meldet zuletzt schon Rekord-Einschaltquoten bei Gauff, mehr Fans als bei Roger Federer (Sz) und Rafael Nadal (Sp) sahen zu.

Top-Stars gefordert

Auch die Topstars der Herren sind heute gefordert Rafael Nadal (SPA) eröffnet am Center Court gegen Joao Sousa (POR). Roger Federer (SZ) trifft im dritten Match am größten Platz auf Matteo Berrettini (ITA). Weltranglisten-Leader Novak Djokovic (SER) bekommt es am Court 1 mit Ugo Humbert (FRA) zu tun.

